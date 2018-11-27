Kadın hentbolcular dünya şampiyonasını istiyor - ANTALYA
- Kadın hentbolcuların hedefi Dünya Şampiyonası - A Milli Kadın Hentbol Takımının antrenmanı - A Milli Kadın Hentbol Takımı Teknik Direktörü Birol Ünsal'ın konuşması - Takım kaptanı Yasemin Şahin'in konuşması - Takım kaptanı Betül Yılmaz'ın konuşması - Antrenmandan detaylarKadın hentbolcuların hedefi Dünya Şampiyonası - Tarihinde dünya şampiyonasına hiç katılamayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu şanssızlığını kırmak için eleme grubu maçlarını sorunsuz geçip play - off'larda bileti almak istiyor - Teknik direktör Birol Ünsal: "Daha önce gerek Avrupa şampiyonası gerekse dünya şampiyonası için play - off oynadık ama maalesef play - off'tan öteye gidemedik. Bu kez umarım bunu başarırız" - Takım kaptanlarından Yasemin Şahin: "Hedefimiz gruptan çıkıp play - off oynamak" - Betül Yılmaz: "Artık dünya şampiyonasına giden takım olmak istiyoruz. Umarım bu defa başarırız"ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Eleme Grubu maçları için son kampını Antalya 'da gerçekleştiren A Milli Takım, tarihinde ilk kez dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.Bugüne kadar dünya şampiyonası için oynadığı karşılaşmalarda play - off'tan öteye geçemeyen A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu durumu sona erdirmeye kararlı.Makedonya'da yapılacak 4. eleme grubu maçları öncesi son kampını Antalya 'da gerçekleştiren milli takım, hazırlıklarını sürdürüyor.Akdeniz Oyunları öncesinde yapılan gençleştirme operasyonu ile yaş ortalaması 22'ye düşen takım, 30 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde İzlanda, Azerbaycan ve ev sahibi Makedonya ile karşılaşacak.A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubunda ilk sırayı alması ya da en iyi grup ikincisi olması durumunda play - off'lara yükselerek Dünya Şampiyonası'na giden yolda için ilk aşamayı geçmiş olacak. - Birol Ünsal: "Play - off müsabakalarına katılmak istiyoruz"A Milli Kadın Hentbol Takımı Teknik Direktörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hentbol tarihinin değişmesi için önemli bir turnuvaya gideceklerini belirterek, şimdiye kadar bir dünya şampiyonasına katılamadıklarını kaydetti. Geleceğin milli takımıyla Makedonya'da olacaklarını dile getiren Ünsal, şöyle konuştu:"Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Elemelerin Makedonya'da olması nedeniyle birincilik mücadelesinin bu ülke ile bizim aramızda geçeceğini düşünüyorum. Ancak en azından diğer iki maçımızı kazanıp birinci olamasak bile en iyi ikinci olarak şampiyonanın play - off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Çünkü daha önce gerek Avrupa şampiyonası gerekse dünya şampiyonası için play - off oynadık ama maalesef play - off'tan öteye gidemedik. Bu kez umarım bunu başarırız." - "Makedonya ile final oynarız"Akdeniz Oyunları öncesinde bir karar alarak takımda gençleştirme operasyonu yaptıklarını aktaran Ünsal, kadroda 30 yaş üstü sporcunun bulunmadığını belirtti. Ünsal, iyi sonuçlar almak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Hep aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları elde ettik. Farklı şeyler yaparak en azından gelecekte farklı sonuç elde etmek istiyoruz. Çünkü Türk hentbolunun layık olduğu yer, Avrupa, dünya şampiyonası finalleri olmalı. Hepimiz camia olarak bunun farkındayız. Hedefimiz de bu şampiyonaya gidebilmek." diye konuştu. Grup elemelerinde karşılaşacakları Makedonya'ya Akdeniz Oyunları'nda kaybettiklerini hatırlatan Ünsal, rakiplerinin hem tecrübeye hem de saha avantajına sahip olduğunu söyledi.
Ünsal, iyi oynadıkları takdirde Makedonya kadar şanslarının olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan ve İzlanda maçlarını geçeriz ve Makedonya ile bize yakışır bir final oynayarak kazanırız diye umuyorum." ifadesini kullandı. - Betül Yılmaz: "Dünya Şampiyonası'na giden takım olmak istiyoruz"Takım kaptanlarından Yasemin Şahin, yeni ve genç bir ekip olduklarını dile getirdi.Takımda 17 ile 30 yaş arasında oyuncuların olduğunu kaydeden Şahin, "Genç bir yaş ortalaması ile şampiyonaya hazırlanıyoruz. Akdeniz Oyunları'nda biraz tecrübe kazandık. Bu, şampiyona elemesi için ön hazırlık gibiydi. Hedefimiz gruptan çıkıp play - off oynamak." diye konuştu. Diğer takım kaptanı Betül Yılmaz ise grup elemeleri öncesinde uzun soluklu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.Genç bir takım oldukları için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Betül Yılmaz, "Artık Dünya Şampiyonası'na giden takım olmak istiyoruz. Umarım bu defa başarırız. Sürekli bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.