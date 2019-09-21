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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de atlı polisler görev aldı

Kadıköy’de atlı polisler görev aldı

Atlı polislerden görüntüler

Polis Atlı Polis 

-taraftardan görüntüler
-detaylar

- - Fenerbahçeli taraftarlardan maça yoğun ilgi İSTANBUL

- Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev alırken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak olan maç öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev aldı. Çevredekilerin dikkatini çeken atlı polislere en çok çocuklar ilgi gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar da stat çevresini doldurmaya başladı.
Milli ara ve deplasmanda oynanan Alanyaspor maçının ardından bir süre takımlarından ayrı kalan Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.
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