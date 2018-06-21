Juventus, Emre Can ile 4 yıllık sözleşme imzaladı



- Serie A takımlarından Juventus, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın merakla beklenen yeni takımı belli oldu. Uzun süredir görüşmeler sonucunda Juventus, Emre'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Can, Juventus’ta 23 numaralı formayı giyecek. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla toplam 26 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

