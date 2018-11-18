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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
'Judoya okullarda ilgi artıyor' - BİLECİK Haberi

'Judoya okullarda ilgi artıyor' - BİLECİK Haberi

"Judoya okullarda ilgi artıyor" - BİLECİK - Genel detaylar - Judodan detaylar - A Milli Erkek Judo Takımı Antrenörü Hüseyin Özkan'ın açıklaması - Detaylar "Judoya okullarda ilgi artıyor" - A Milli Erkek Judo Takımı Antrenörü Hüseyin Özkan:"Çalışmalara bakıyoruz, yarışmaları seyrediyoruz, çocuklarımızı destekliyoruz"BİLECİK (AA) - A Milli Erkek Judo Takımı Antrenörü Hüseyin Özkan, judoya okullarda ilginin arttığını belirterek, "Çalışmalara bakıyoruz, yarışmaları seyrediyoruz, çocuklarımızı destekliyoruz." dedi.
Türkiye Judo Federasyonunca Bilecik 'te düzenlenen Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakalarını izleyen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında arkadaşlarının antrenmana giderken ''Beni de alır mısınız?'' diye antrenörlerine sormaları ve olumlu yanıt almaları üzerine judoya başladığını söyledi.

Antrenmanlara gittikçe judoyu sevmeye başladığını ve sahiplendiğini anlatan Özkan, ''Profesyonel çalışma sonucu ciddi sonuçlar elde ettik. 2000 Sidney Olimpiyatları'nda 66 kiloda şampiyon oldum. Tabii ki ilk olimpiyat şampiyonu olmak güzel bir his. 15 - 20 sene çalışmanın sonuçlarını bu şekilde alınca çok mutlu oluyor insan.'' diye konuştu.
Özkan, kulüp ve milli takımda yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, ''Judoya okullarda ilgi artıyor. Çalışmalara bakıyoruz, yarışmaları seyrediyoruz, çocuklarımızı destekliyoruz. Bu spora ilgi fazla olunca yetenekli ve iyi sporcu bulma şansınız da artıyor. Rekabet olunca iyi sporcu çıkıyor, sonucu da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

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