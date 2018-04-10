Judonun geleceğine yatırım - ANTALYA

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un Antalya Grand Prix'in de dereceye giren sporculara madalyalarını vermesi - Sezer Huysuz ile röportaj - Sezer Huysuz'un seremonide sporcularla görüntüleri Judonun geleceğine yatırım - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: - "Sadece günü kurtarmak adına madalyalar almak bir şey getirmiyor" - "2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılacağımızı söylüyorum" - "Dört yıllık çalışmalarla olimpiyatlarda madalya alamazsınız"ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, göreve geldiklerinden bu yana altyapıya yatırım yapmak için uğraş verdiklerini ancak bunun meyvelerini toplamak için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Huysuz, AA muhabirine, günü kurtarmaktan çok judonun geleceğini kurtarmak için çalıştıklarını anlattı.Genç takımın İtalya, ümit takımın Almanya, diğerlerinin de Antalya Grand Prix'inde mücadele ettiğini belirten Huysuz, "Gençlere daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Sadece günü kurtarmak adına madalyalar almak bir şey getirmiyor. Şu anda çok umutluyum." ifadelerini kullandı.İki sıklette Gençlik Olimpiyatları'nda yer alacaklarına dikkati çeken Huysuz, "Biz, hem İtalya, hem Almanya, hem de Antalya 'da bir organizasyon içindeyiz. 2020'ye hazırlanırken, 2024'ün takımını da hazırlayacağız. 2020 Olimpiyatları'ndan önce 2024 Olimpiyatları'nı düşünüyoruz. Bunu yapmazsak hata yaparız." değerlendirmesinde bulundu.Ellerindeki verilerle gidebilecekleri yerin belli olduğuna vurgu yapan Huysuz, şöyle konuştu:"Altyapıya yatırım yaparak 2024'e nasıl gideceğimiz de belli. 2024'ün takımını, 2019 ve 2020 gibi hazırlarsak zaten o zaman kurtarmış oluruz. Biz her olimpiyat sonrasında yeni sporcu bulma dönemine giriyoruz. Orada da iş işten geçmiş oluyor." - 2020 Tokyo'ya 8 sporcuSezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.Bu yıl başlangıcında aldıkları madalyaları hatırlatan Huysuz, şöyle konuştu:"2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılacağımızı söylüyorum. Alttan gelen kardeşlerimizle olimpiyatlarda yerimizi alacağız. Bunu söylerken istatistiklere, aldığımız madalyalar ve sıkletlerdeki duruma bakarak söylüyorum. Bunu söylerken, inanarak söylüyorum. Bunu günü kurtarmak adına söylemiyorum. Dünya sıralamasında 7 kardeşimiz ilk 30 içinde. Bunun içine bir kişi daha koyacağız ve buradan da olimpiyatlara gidecekler. 4 yıllık çalışmalarla olimpiyatlarda madalya alamazsınız." - "Ev sahipliği stres yapıyor"Huysuz, Antalya 'daki grand prix müsabakalarındaki durumdan memnun olmadığını dile getirdi."Memnun olmak o kadar kolay değil." diyen Huysuz, "Ev sahipliği stres yapıyor. Ev sahibi olduğumuz yerde daha çok madalya almak istiyoruz. Bazı sporcularımız ev sahipliği yaparken o stresi kaldıramıyor. O stresin oluşturduğu olumsuz neticeler burada da oldu." şeklinde görüş belirtti. Grand prix müsabakalarında sporcuları da fazla zorlamadıklarını ifade eden Huysuz, "Bizim amacımız buradaki maçlardan çok iki hafta sonraki Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden çocuklarımızı çok da zorlamadık. 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba ve Bekir Özlü'yü yarıştırmadık. Bu sene yüksek bir katılım da oldu. 52 ülkeden 344 sporcu müsabakalara katıldı. " değerlendirmesini yaptı. Antalya 'da ileriye dönük umutlandırıcı sonuçlar aldıklarını dile getiren Sezer Huysuz, şunları kaydetti:"Bilal Çiloğlu bizim altın madalya beklediğimiz bir sporcumuzdu. Şanssızlık. Judoda yenilmeyen adam yoktur. Bu da bizi üzdü. Biz, Bilal'den olimpiyatlarda altın madalya bekliyoruz. Vedat'ın (Albayrak) altın madalyası bizi sevindirdi."