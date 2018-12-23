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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Judoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu - ANTALYA Haberi

Judoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu - ANTALYA Haberi

- Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları - Maçlardan görüntüler - Sporculardan görüntülerJudoda Süper Lig'e yükselen takımlar belli olduANTALYA (AA) - Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükselme maçları Antalya 'da tamamlandı.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda, 7 kadın ve 9 erkek takımının katılımıyla gerçekleştirilen yükselme karşılaşmaları sona erdi.Müsabakalar sonunda, kadınlarda ilk sırayı alan Karşıyaka Belediyespor Kulübü, ikinci Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ve üçüncü sırayı paylaşan Etimesgut Belediye Spor Kulübü ile 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'ne yükseldi.Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Antalya Prens Gençlik Spor Kulübü'nün ardından ikinci olan Ordu BŞK Spor Kulübü ve üçüncü sırada yer alan Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü ile Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Spor Toto Judo Süper Ligi'nin yeni ekipleri oldu.

Dera Şampiyon Yükselen 

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