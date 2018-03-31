Judoda hedef en az iki olimpiyat madalyası - ORDU

- Maçlardan arşiv görüntü - Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: - "Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılım göstermek. Şu anda 7 sporcumuz ilk 30'un içerisinde. Bu da olimpiyatlara 8 sporcu ile katılmamız adına güzel bir başlangıç olacak" - "Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var. İnşallah onu da başararak iki madalyayı ülkemize kazandırırız"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var. İnşallah onu da başararak iki madalyayı ülkemize kazandırırız." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu 'ya gelen Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında görevi devraldıktan sonra yürüttükleri çalışmayla aktif judoyu 81 ile yaydıklarını söyledi.
2017 yılında 21 bin 300'ü aktif olmak üzere 95 bin sporcuya ulaştıklarının bilgisini veren Huysuz, 2018 yılındaki hedeflerinin ise aktif sporcu sayısını 25 bine çıkarmak olduğunu kaydetti. Geçen yılın Türk judosu adına başarılarla dolu geçtiğini anlatan Huysuz, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece almış sporcularımız alt yapımızdan yetişmişlerdi. Onun için özellikle ümit ve genç kategorilerinde gerçekten Türk judosu büyük bir ivme kazandı. Bu da bizleri heyecanlandırıyor." diye konuştu. Başkan Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Antalya'da düzenlenecek turnuvaya değinerek, "6 - 8 Nisan tarihlerinde Antalya'da olimpiyatlara puan veren Grand Prix var. Şu anda 52 ülkeden 380 sporcu katılacak. Bu da Türkiye'de ilk defa en yüksek sporcu katılımı olacak. Buranın çok büyük önemi var. Ülkemizde yapılacak bu turnuvayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu. Daha sonra ise 26 - 29 Nisan'da İsrail'in Tel Aviv kentinde Avrupa Şampiyonası'nın olduğu bilgisini veren Huysuz, "Şu anda erkek sporcularımız İstanbul'da, kadın sporcularımız ise Balıkesir'de hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah buradaki hedeflerimiz altın madalyalar kazanmak." açıklamasında bulundu.Sezer Huysuz, temmuz ayının sonunda İspanya'da Akdeniz Oyunları'nın olduğunu da ifade ederek, "Eylül ayının son haftasında ise Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Bu yıl büyüklerde 3 önemli hedefimiz var. Aynı zamanda gençler ve ümitlerin de Avrupa ve dünya şampiyonaları olmak üzere iki büyük hedefi var. Şu anda herkes aktif bir şekilde kamplarını sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı. - "Olimpiyatlarda olabilmek bir sporcunun en güzel şeyi"Huysuz, çok önem verdikleri 2020 Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha önceki olimpiyatlara 4 sporcu ile katılım göstermiştik. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılım göstermek. Şu anda 7 sporcumuz ilk 30'un içerisinde. Bu da olimpiyatlara 8 sporcu ile katılmamız adına güzel bir başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.Olimpiyatlarda bir altın ve bir bronz madalyalarının olduğu bilgisini veren Huysuz, şöyle devam etti:"Olimpiyatlarda olabilmek bir sporcunun belki hayatının en lüksü ve en güzel şeyi. Dolayıyla bütün sporcularımızla birlikte olimpiyatları hedefledik. Şu anda olimpiyatlarda madalya alabilmek için çalışıyoruz. Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var. İnşallah onu da başararak iki madalyayı ülkemize kazandırırız." - "Kayra Sayit'ten umutluyuz"2020 Olimpiyatları'na hazırladıkları sporculardan birisinin de Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Kayra Sayit olduğunun altını çizen Huysuz, şunları kaydetti:"Kayra 2008 yılında dünya gençler şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Ancak Fransa'da çeşitli nedenlerden dolayı spora küsmüş bir kardeşimizdi. Sonra biz onu 2014 yılında Türk vatandaşı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa şampiyonu oldu ve olimpiyat beşinciliği elde etti. Yine geçen yıl İslam Oyunları'nda şampiyon oldu. Bunların dışında birçok şampiyonalarda dereceleri bulunan bir sporcumuz. Kendisi gerçekten profesyonel bir sporcu. Biz şu anda onun her şeyi ile ilgileniyoruz. Kendisi alttan gelen çocuklara da rol model olacak. Dolayısıyla biz kendisinden çok ama çok umutluyuz."Huysuz, son dönemde belediyelerin salon sporlarına çok ciddi katkı sunduğunun da altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Özellikle büyükşehir belediyelerinde bu anlamda çok güzel şeyler oluyor. Bu konuda Ordu 'da da önemli adımlar atıldı. Belediye bünyelerinde bu sporların yapılmasını çok önemsiyoruz. Belediyelerin bu işin içerisine girmesi başarı oranını artıracaktır. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum."