Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası - ANTALYA Haberi

Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası - ANTALYA Haberi

- Şampiyonadaki mücadelelerden detaylar - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası - Antalya 'da 2 gün sürecek şampiyona, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:"Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılıp, en az iki madalya kazanmak"ANTALYA (AA) - Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Antalya 'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcunun yer aldığı duyuruldu.İki gün sürecek şampiyonada, kadınlarda 47, 48, 52, 63, 70, 78 ve +78, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kilo müsabakaları düzenlenecek.Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, şampiyonanın ardından Kulüplerarası Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının da gerçekleştirileceğini belirterek, "Buradaki müsabakalarımızı güzel bir atmosferde tamamlayıp, milli takımı seçeceğiz. 2018'i gerçekten çok güzel bir şekilde tamamladık. Türk judo tarihinde olmayan bir başarı grafiğiyle sezonu geçirdik. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılıp, en az iki madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Dera Atmosfer Milli Takım Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı