Judo: Antalya Grand Prix - Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı - ANTALYA
- Judo Antalya Grand Prix - Türk sporcu Gülkader Şentürk - Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer'in dereceye giren sporculara madalyalarını vermesi - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un sporcuları kutlaması - Salondan detaylar Judo: Antalya Grand Prix - Antalya 'da başlayan organizasyona 52 ülkeden 319 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılında faaliyet programına dahil edilen grand prix müsabakaları, Antalya 'da başladı. Antalya Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona, 52 ülkeden 319 sporcu katılıyor.İlk gün mücadelelerinde kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde 60, 66 kilodaki sporcular tatamiye çıkacak.Türkiye'nin kadınlarda 18, erkeklerde ise 16 sporcuyla temsil edildiği grand prix müsabakaları, olimpiyat yolundaki milli judoculara puan katkısı sağlayacak.Turnuvayı, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da takip ediyor. Antalya Grand Prix judo müsabakalarında üçüncülük maçına çıkan kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk, Slovenyalı Marusa Stangar'ın altın skorla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.Kadınlar ve erkeklerde yedişer sıklette gerçekleştirilecek ve 8 Nisan'da sonra erecek turnuvada, toplam 100 bin dolar para ödülü dağıtılacak.