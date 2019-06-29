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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası - OSMANİYE

Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası - OSMANİYE

- Müsabakalardan detay görüntü - Ju Jitsu Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Göksu ve Ju Jitsu Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Önem ile röportaj - Müsabakalarda yaralanan sporculara doktor müdahalesi, bazı sporcuların itiraz etmesi Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen şampiyonaya 7 ilden 200 sporcu katıldıOSMANİYE (AA) - Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası, Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi.
Kadirli Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Osmaniye , Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Burdur, Antalya ve Mersin'den 200 sporcu katıldı.
Newaza, fighting, contact, no - gi ve duo kategorilerinde yapılan müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, sporcuların İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda bölgeyi temsil edeceği belirtildi.Ju Jitsu Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların ilgi gördüğünü söyledi.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcuların İstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirten Göksu, burada başarı sağlayanların ise Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.
Ju Jitsu Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Önem ise 2019 yılı faaliyetleri kapsamında bölge şampiyonasının ilk defa Kadirli'de düzenlendiğini anlatarak, tüm sporculara başarılar diledi.

Dera Muhabir Şampiyon Gori 

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