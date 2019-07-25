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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Josef de Souza İstanbul’a geldi

Josef de Souza İstanbul’a geldi

Josef de Souza’nın açıklamaları

Lyon Yurt Dışı Forma Basın Mensupları 

-Gelişinden detaylar

- - Souza vize işlemleri için İstanbul'a geldiğini açıkladı İSTANBUL

- Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, takımının Avusturya kampı sonrasında İstanbul’a geldi. Souza İstanbul’a vize işlemleri için geldiğini söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, takımı Al Ahli ile Avusturya’da gerçekleştirdiği yurt dışı kamp çalışmaları dönüşü soluğu İstanbul’da aldı. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.
Transfer konuları hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Türkiye’den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım" diye konuştu.
Souza ayrıca İstanbul'a vize işlemleri nedeniyle geldiğini ifade etti.
Souza’nın Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilmişti. Terminalde yolcuların ilgisiyle karşılaşan Josef de Souza, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra taksiye binerek, konaklayacağı otele hareket etti. Josef de Souza geçen sezon Al Ahli formasıyla 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin ikinci yarısında forma giyememişti. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
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