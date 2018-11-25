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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Jose Sosa: “Rakibe oynama fırsatı vermedik”

Jose Sosa: “Rakibe oynama fırsatı vermedik”

- Jose Sosa'nın açıklamaları

- - Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa:- “Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı” TRABZON

Tarım Bulduk Basın Mensupları 


- Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, “Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, çok fazla pozisyon ürettiklerini belirterek, “Bizim açımızdan ilk yarı güzel bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda maçın hakimiydik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı çok fazla pozisyon bulduk” dedi.
“İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor” diyen Sosa, “Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaparak devam etmek istiyoruz. Maç öncesi çok özel bir şey olmadı. Hafta boyunca hocamız bize ne yapmamız gerektiğini, bu maçın şehrimiz için herkes için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hepimiz bu bilinçle sahaya çıktık. Dolayısıyla söylenecek çok az kelime vardı. Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı. Başkanımızda geldi. Bu duyguları bizimle paylaştı” şeklinde konuştu.
Taraftarın inanılmaz olduğunu dile getiren Sosa, “Taraftarımız gerçekten inanılmazdı. Bu galibiyeti en çok onlar hak ediyordu. Özelikle son maçta aldığımız mağlubiyet sonrası bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu. Onlara bir hediye vermemiz gerekiyordu. Bugün bunun bilinciyle sahaya çıktık. İnanılmaz bir seyirci vardı. Gol atarsınız, gol yersiniz. Bu maçın zor olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı.
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