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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Johan Elmander derbiyi izledi

Johan Elmander derbiyi izledi

Elmander'in stattan çıkışı

Eski Futbolcu 

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- Johan Elmander derbiyi tribünden izledi İSTANBUL

- Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda tribünden takip etti.
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