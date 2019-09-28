Johan Elmander derbiyi izledi

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- Johan Elmander derbiyi tribünden izledi İSTANBUL



- Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda tribünden takip etti.

