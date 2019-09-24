Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Joffrey Lauvergne: “Hedefimiz bütün kupaları kazanmak” Haberi

Joffrey Lauvergne: “Hedefimiz bütün kupaları kazanmak” Haberi

Joffrey Lauvergne'nin açıklamaları

- (Özel haber) İSTANBUL

İhlas Basketbol 


- Fenerbahçeli basketbolcu Joffrey Lauvergne, “Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız” dedi.
Fenerbahçe Beko’nun Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, İhlas Haber Ajansı’na

açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlıklardan bahseden Lauvergne, “Sezon öncesi toplanmamız geç başladı, Dünya Kupası ve sakatlıklardan dolayı. Hala zamanımız var. Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynuyoruz. Umarım kaliteli oyuncularla birlikte güzel şeyler başarırız. Mükemmel değil sakatlığım ama günden güne güçleniyorum. Sezon bittiğinden daha iyi durumdayım. Hazırlık maçlarında bunu görebilirsiniz. Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı