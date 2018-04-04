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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jimnastik çocukların gelişimini sağlıyor

Jimnastik çocukların gelişimini sağlıyor

JİMNASTİK ANTRENMANINDAN GÖRÜNTÜLER

Yarış Jimnastik Salonu Alabalık Hiperaktif Öğrenciler 

-ANTRENMANA KATILAN MİNİK ÇOCUKLAR İLE RÖP
-JİMNASTİK ANTRENÖRÜ AYSEL IRMAK İLE RÖP
-DİĞER DETAYLAR

- - Jimnastik özgüven eksikliği olan çocuklara özgüvenini kazandırıyor- Nevşehir’de jimnastik kurslarına büyük ilgi var- 3 yaşından itibaren jimnastik eğitimi başlıyor NEVŞEHİR

- Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere ücretsiz olarak verilen jimnastik kurslarına çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösteriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 yaşından itibaren çocuklara verilen jimnastik kursu büyük ilgi görüyor. Gençlik Merkezi jimnastik salonunda kursa katılan minik çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken aileleri ise çocuklarının jimnastiğe olan ilgisini yakından takip ediyorlar. Jimnastik antrenörü Aysel Irmak yönetiminde kurslara katılan minik çocuklara ilk olarak jimnastiğin amacı anlatılırken daha sonra ise çocuklara jimnastik hareketleri öğretiliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik antrenörü Aysel Irmak jimnastiğin çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederken jimnastiğin tüm branşların alt yapısını da oluşturduğunu belirtti.
Irmak, "Jimnastik antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız ve velilerimizin yoğun bir ilgisi var. Hobi gruplarımız oldukça kalabalık bir şekilde devam ediyor. Hobi gruplarından seçtiğimiz yetenekli çocuklarımızı müsabık olarak çalıştırıp yarışmalara gönderiyoruz. Jimnastiği 3 yaşından itibaren başlatıyoruz. Tabi bu çocuğun 3 yaşında olup fiziksel gelişimine, ailenin yetiştirmesine, çocuğun duyularının bu spora açık olmasına bağlı. Yani çocuklarımızı 3 yaşından itibaren jimnastik branşına başlatabiliriz. Jimnastik tüm spor branşlarının altyapısını oluşturan bir branştır. Çocukların hem fiziksel gelişimine katkı sağlarken hem de ruhsal gelişimine, özgüven eksikliği olan çocukların kendisini daha iyi ifade edebilmesine, hiperaktif çocukların daha sakin olmasına kısacası bir çok yönde çocukların gelişimini sağlayan bir branştır" dedi.
"3 yaşından itibaren jimnastik branşını öneriyoruz" Jimnastik antrenörü Aysel Irmak "Çocukların gelişiminin 3 yaşından itibaren başladığı için ailelere jimnastiği öneriyoruz" dedi.
Irmak, "Ailelere tavsiyem çocuklarını bir spor branşına yönlendirmeleridir. Bu branş ileride herhangi bir spor dalı olabilir ama başlama yaşı en küçük jimnastik branşı olduğu için önce tabi jimnastik branşını öneriyoruz. Çocuklarının kuvvetlenmesi, esnemesi diğer spor branşlarına da katkı sağlayacağı için aileleri bu yönde çocuklarını jimnastik branşına getirmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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