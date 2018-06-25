- Jimmy Durmaz'a ölüm tehditleri geliyor



- İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz, ülkesinin Dünya Kupası'nda Almanya ile oynadığı maçın son dakikasında yaptığı faulün golle sonuçlanması nedeniyle ölüm tehditleri alıyor. Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Almanya, 23 Haziran Cumartesi günü oynanan F Grubu karşılaşmasında Almanya'ya 90 artı 5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. İsveçli taraftarlar, bu mağlubiyetin faturasını ise bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen Jimmy Durmaz'a kesti. İsveç'in golü yediği frikiğe yaptığı faulle neden olan Türk asıllı futbolcu, mücadelenin ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı.

Bu tepkiler karşısında İsveçli futbolcular ise takım arkadaşına sahip çıktı. John Guidetti, Durmaz hakkında yaptığı açıklamada, ''Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu'' ifadelerini kullandı.

