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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi İzle

Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi İzle

Seri’nin gelişinden görüntüler

Bild Tezahür Tezahürat Trol 

-Taraftarlardan detay
-Genel detay

- İSTANBUL

- Galatasaray’ın Fulham’dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu . Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham’ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Seri’yi İstanbul’a getirdi. Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinden gelen 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptı. Başarılı futbolcuyu çok sayıda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, Fildişi Sahilli futbolcuya tezahüratlarla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra kendisini bekleyen arabaya binen Seri, havalimanından ayrıldı. Jean Michael Seri, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
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