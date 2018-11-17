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- Janne Andersson: “Takımımız iyi bir performans sergiledi" KONYA



- İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, "Türkiye'yi yenmeyi bugün bekliyorduk. Kazanmış olmamız gurur verici" dedi.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile karşılaşan ve 1-0 galip gelen İsveç Milli Takımı’nda Teknik Direktör Janne Andersson, maç sonu Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Janne Andersson maçı değerlendirerek, “Yendiğimiz için çok mutluyuz, yenme şeklimiz oyunumuz çok başarılıydı. Türk takımı başarılı olmasına rağmen uyguladığımız taktikler neticesinde Türkiye’yi bugün bekliyorduk yenmeyi ve kazanmış olmamız gurur verici. Maçın sonucu sadece 1-0 oldu. Daha fazlasını beklemiştik. Forvetlerimize bakarsak çok güzel şanslar oluşturuldu. Sonuç olarak stabil bir oyun oynadık. Takımımız iyi bir performans sergiledi. 1-0 olmasını beklememiştik, daha fazla gol beklemiştik ama 1-0’da bizi memnun etti. Rusya’ya göre değerlendirirsek bu maçta daha iyi bir performans sergiledik. İkinci yarı daha iyi oynadık birinci yarı ortada top kaybettiğimiz oldu. İkinci yarıdaki performansımız bastırarak maçta galibiyet sağlamamıza neden oldu. Oyuncularımız zeki, çok iyi bir performans sergiledik” ifadelerini kullandı.

