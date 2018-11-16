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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Janne Andersson: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz'

Janne Andersson: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz'

Teknik Direktörün konuşması

İsveç Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-Futbolcunun konuşması
-Genel ve detay

- Janne Andersson: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz" KONYA

- İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye maçını kaybetmeleri halinde gruptan düşeceklerini söyleyerek, "Bu da istemediğimiz bir şey. Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye çok yetenekli ve güçlü bir takım. Onun karşısında yenmek için oynamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Konya'da Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı’nda Teknik Direktör Janne Andersson, Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin özellikle fiziksel açıdan iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Andersson, “Biz onlar kadar iyi değildik, ders aldık. Son maçtan sonra sakatlanmalar vardı. Onları takımda daha üstte tutmaya çalıştık. Her maçın tabii ki de kendi oluşumu, kendi taktiği vardır. Aynı şekilde her takımın da kendi oluşumu ve taktiği vardır. Detaylara girersek eğer bireysel olarak Türk Milli Takımı ve oyuncuları daha yeteneklilerdi. Daha iyi oynayacağımızı, daha iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu maç için hazırlıklarımız bu yönde oldu. Dün gelmemiz olumlu şekilde etkiledi bizi. Sahayla ilgili bazı sorunlar vardı. Bu nedenle Konyaspor’un kendi sahasında antrenman yaptık ve çok güzel bir sahaydı. Hazır hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Granqvist: “Bu maça final maçı gibi bakıyoruz” Türkiye'nin adam adama bireysel oyunlarda çok yetenekli olduğunu vurgulayan İsveç Milli Takımı oyuncusu Andreas Granqvist ise, "Defans oyunumuza tabii ki dikkat edeceğiz. Açıkta da dikkatli bir şekilde takıma fırsat vermemeye çalışacağız. Üç puan alıp grupta üstün olmayı hedefliyoruz. İkinci sırada olmak takım olarak isteğimiz bir şey değil tabii ki. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek gruptan düşüyoruz. Bu da istemediğimiz bir şey. Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye çok yetenekli ve güçlü bir takım. Onun karşısında yenmek için oynamamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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