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- Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda kazara yada bilerek diye artık bir ayrım yok"- Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg:- "Teknik Direktörlerde sarı ve kırmızı kart görebilecek"- "Kural değişikliklerinin oyunculara aktarılması bizim değil kulüplerin sorumluluğunda”- MHK Yaz Semineri’nde yeni oyun talimatları tanıtıldı İSTANBUL



- Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg, elle oynama kurallarında değişiklikler olduğunu belirterek, "Elle, kolla atılan goller artık kabul edilmiyor. Kazara yada bilerek diye artık bir ayrım yok. Hücum oyuncusunun eline, koluna çarparak, bilerek ya da kazara gol olması bir şey değiştirmiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Doğan Babacan Yaz Semineri’nde futbolun yeni kuralları hakkında bilgi verildi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezonun kural değişiklikleri hakkında bilgi veren Uilenberg, "Tüm kulüplere gönderilmek üzere bir eğitim paketi hazırladık. Hakemlere gösterilen eğitimlerin aynısı. Kural değişikliklerinin oyunculara aktarılması bizim değil kulüplerin sorumluluğunda. 1 Temmuz’dan itibaren değişen kuralları sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyundan çıkan oyuncular kendisine en yakın yerden oyundan çıkacak. Ancak oyuncuların güvenliği her şeyden önemli. Bununla ilgili bir sıkıntı varsa oyuncu orta çizgiden oyunu terk edebilir. Hakemin en yakın noktadan çıkmasını istediği oyuncu, buna itiraz edip yerine getirmezse sarı kart ile cezalandırılacak" diye konuştu.

"Teknik direktör sarı ya da kırmızı kart görebilecek" Artık yedek kulübesindeki takım görevlileri de kart ile cezalandırılabileceğini açıklayan Uilenberg, "Oyun kuralları kitabında hepsi açık şekilde belirtiliyor. Takım listesine ismi yazılmış herhangi bir kişi olabilir. Oyunculardaki gibi geçerli. Hoca ısrarla rakibinin sarı kart almasını isterse o da oyuncularda olduğu gibi sarı kartla cezalandırılabilecek. Kulübedeki ihlali kimin yaptığı belirlenemezse, bundan en yetkili kişi teknik direktör sorumlu olacak. Bunun sonucunda oradaki en yetkili kişi yani teknik adam sarı ya da kırmızı kart görecek" şeklinde konuştu.

Hakem atışlarındaki düzenlenmeler için ise Jaap Uilenberg, "Oyun ceza sahasında durdurduysa hangi takımı olduğu önemli değil, top kaleciye bırakılacak. Eğer ceza sahası dışındaysa, top hangi takımın kontrolündeyse o takıma bırakılacak. En son oyuncunun temas ettiği noktadan yapılacak bu atış. Bütün diğer oyuncular hakem atışının yapıldığı noktadan 4 metre uzak olmak zorundalar. Şu ana kadar top hakeme dokunduğu zaman oyun devam ediyordu. Top hakeme çarparak gol olursa gol kararı verilmiyor. Hakem atışıyla oyunu başlatmak gerekiyor. Aynı durumda topun hakem çarpıp umut vaat eden bir atağa dönüşürse yine öyle oluyor. Hakem atışıyla başlıyor. En son topla kim oynadıysa top o takıma bırakılıyor. Top A takımından B takımına geçerse yine hakem atışı yapılması gerekiyor. Topun hakem çarptığı yerde hakem atışı yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. "Elle oynamalarda kazara ya bilerek diye artık bir ayrım yok" Elle oynama kurallarında da değişiklikler olduğunu açıklayan Jaap Uilenberg, "Oyun kurallarında artık bu çok net. Burada en önemlisi hücum oyuncusunun elle oynaması. Elle, kolla atılan goller artık kabul edilmiyor. Futbol dünyasında bu kabul görmüyor. Bu değişikliğin ana nedeni bu. Kazara yada bilerek diye artık bir ayrım yok. Hücum oyuncusunun eline, koluna çarparak, bilerek ya da kazara gol olması bir şey değiştirmiyor. Bu sadece elle, kolla gol atma değil. Fırsat yapmayı da içeriyor. Elle oynamanın bilerek olması sadece sarı kart gerektiriyor. Elle onama bilerek değilse serbest vuruş veriyoruz ancak sarı kart yok" diye belirtti.

"Rakip oyuncular baraja en az 1 metre uzakta bulunmak zorunda" Serbest vuruşlardaki değişikliklerden bahseden Uilenberg, “Artık baraja rakip oyuncuların 1 metreden fazla yanaşmasına izin verilmiyor. En az 1 metre uzakta bulunmak zorundalar. Bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine en direkt vuruşla oyun başlayacak. Hücum oyuncularının kalecinin önüne geçmek için daha uzun bir baraj kurmak istiyorlar. 1 hazirandan beri bu kuralın işe yaradığını görüyoruz” dedi.

"Kaleciler file ve direklerle oynamayacak" Penaltı atışları hakkında konuşan Jaap Uilenberg, "Penaltı atışlarında kalecinin bir ayağı mutlaka çizgiye basmak zorunda. Kalecilerin file ve direklerle oynamasına izin verilmeyecek" dedi.



