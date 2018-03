İzmit'te 10 bin öğrenciye basketbol topu dağıtıldı

-İmza töreninde Hidayet Türkoğlu'nun konuşması

-Hidayet Türkoğlu'na forma hediye edilmesi

-Basketbol topu dağıtm töreninden görüntüler

-Hidayet Türkoğlu'nun basketbol dağıtım törenine katılması

-Hidayet Türkoğlu'nun törende konuşması

-İzmit belediye başkanı Nevzat Doğan'ın konuşması

-Törende Türkoğlu'na hediye verilmesi

-Hidayet Türkoğlu basın toplantısı

-Detay



- - İzmit, TBF'nin 'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası' projesinde pilot bölge oldu- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediye Başkanı ile protokol imzaladı KOCAELİ



- 10 bin öğrenciye basketbol topu dağıtımı törenine katılmak için Kocaeli’ye gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile İzmit’in 'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası' projesinde pilot bölge olması için protokol imzaladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayat Türkoğlu, İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen '10 bin öğrenciye basketbol topu dağıtımı' törenine katılmak için Kocaeli’ye geldi. Tören öncesinde İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile bir araya gelen Tükoğlu, Türkiye genelinde başlatılacak olan 'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası' projesi için İzmit’in pilot bölge olması yolunda ilk adımı attı. Nevzat Doğan ve Ömer Akmanşen ile protokol imzaları atan Hidayet Türkoğlu, “Bugün imzalarını attığımız proje bizim için çok anlamlı. Gerçekten basketbolu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Çünkü herkesin basketbolla tanışmasını, sevmesini ve basketbolla büyümesini istiyoruz. Bu anlamda yapacağımız bu tip projeler basketbolseverlerin sayısını arttıracaktır. İnşallah daha iyi basketbolcularımız çıkarsa bundan çok mutlu oluruz. Hepimizin amacı bu, siz de çok iyi biliyorsunuz. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı da bu anlamda tebrik etmek gerekiyor” dedi.

Türkoğlu: "Sporun sahiplenildiğini görüyorum" Protokol imzalarının atılmasının ardından basketbol topu dağıtım törenine katılan Hidayet Türkoğlu, binlerce öğrenci ile bir araya geldi. Öğrencilerin aldıkları basketbol toplarını imzalayan Türkoğlu, törende yaptığı konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a basketbola verdiği destek için teşekkür ederek, “Burada bulunmak beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü burada sizleri gördüğüm zaman geleceğimizin ne kadar sporla iç içe olduğunu ve sporun sahiplenildiğini görebiliyorum. Burada sizlerin huzurunda sevgili dostum, değerli büyüğüm Nevzat Doğan’a, İzmit ilçesinde spora destek anlamındaki fırsatları, değerli hizmetleri siz sporculara sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğan: "Sporu destekleyen bir belediyeyiz" Daha sonra bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, sporu destekleyen bir belediye olduklarını ifade ederek, “Güzel bir heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Bir projeyi teorik olarak yapmakla beraber, o projeyi uygulamak da önemlidir. Uygulamak kadar onu sürekli hale getirmek de bir o kadar önemlidir. İzmit Belediyesi olarak şimdiye kadar Türkiye’ye birçok örnek projeyi kazandırdık. Bisiklet ve basketbol topu dağıtımı ile basketbol potaları projelerimiz yine Türkiye’ye örnek olacak. Sporun ve sporcuyu destekleyen bir belediye, belediye başkanıyız. Ben özellikle hem basketbol topu dağıtımı hem de bugün imzaladığımız protokolle okullara basketbol potaları, sahaları konulmasını sağlamak adına hazırladıkları projeleri ile bizleri de bir pilot il olarak görüp protokole imza atmak için buraya gelen Hidayet Türkoğlu’na gençlik adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından basketbol toplarını alan öğrencilerle toplu fotoğraf çektirildi. Tören, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın, Hidayet Türkoğlu’na basketbol topu şeklinde pişmaniye ve zeytin fidanı hediye etmesi ile son buldu. Törenin ardından basın mensuplarının imzaladıkları protokol hakkındaki sorularını yanıtlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Herkesin bir şekilde basketbol topuna dokunması basketbolla iç içe olması, sahaların ve potaların yapılması ile olacak. Bu alanda Cumhurbaşkanımızın bizi desteklemesi gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Buradan bir kere daha kendilerine sonsuz teşekkürler. Biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Basketbol, Türkiye’nin neresinde olursa olsun biz de orada bulunmak istiyoruz. İzmit gerçekten böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Şu ana kadar spora yapmış olduğu destek diğer belediyelere de örnek olur” açıklamasında bulundu.