İzmir Wings For Life World Run‘a hazır Haberi

- Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için dünya genelinde 12 farklı şehirde aynı anda koşulacak Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, 6 Mayıs'ta İzmir’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, ünlü sanatçı Mirkelam, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem’in katılımıyla gerçekleştirilen basın davetinde kamuoyuna tanıtıldı. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Mayıs’ta 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağına üçüncü kez İzmir ev sahipliği yapacak. 6 kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir’de 10 bine yakın koşucuyu ağırlaması bekleniyor. Koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak. Etkinliğe kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor. Bugüne kadar İzmir’de yapılan en büyük koşu olması beklenen yarışın startı 6 Mayıs saat 14.00’te İzmir Fuarından verilecek. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak yakalama aracına yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 km hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği 1 kadın 1 erkek katılımcı o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda yakalama aracının önünde en uzun süre yarışı sürdüren 1 kadın, 1 erkek yarışmacı olacak. "Her gece" şarkısına çektiği kliple "koşan adam" olarak ünlenen Mirkelam, "Bizim koşumuz 95 senesinden beri devam ediyor. Bu koşunun bir parçası olmak çok önemli benim için. Hem şarkıcı kimliğimle hem de bir dönem Türkiye‘ye sporu sevdiren birisi olarak. Özellikle omurilik felci için farkındalık oluşturmak amacındayız. Aynı zamanda koşu takımında ben de yer alacağım. Fiziksel anlamda katkı sağlamak da çok önemli benim için. Herkesi bu değerli koşuya davet ediyorum" dedi.

Wings For Life World Run için Nihat Odabaşı ile "Her gece" şarkısına yeni bir klip çektiklerini de kaydeden Mirkelam, "Klibimiz yarın yayınlanacak. Her gece şarkısının biraz sözlerini değiştirdik ve ilgi çekeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Bizim için her zaman bir umut" Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş da Türkiye’de her yıl 250’den fazla kişinin çeşitli nedenlerle omurilik felci olduğunu söyledi.



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise çok heyecanlı geçeceğini ifade ettiği koşuya herkesi davet etti. Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem de, "Engelsizmir projesini başlatmamızın ardından İzmir’de çok şey değişti. Kentin meydanlarında, caddelerinde, yaya yollarında engelliler için çözümler üretildi. Engellerden arınmış, çağdaş bir kent oluşturmak için projelerimiz başarıyla devam ediyor" dedi.

Wings For Life World Run Wings For Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, omurilik sakatlıklarına çözüm bulunmasına da katkı sağlıyor. Wings For Life World Run'a katılım ücretlerinin tamamı hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Geride kalan 4 senede 58 farklı lokasyonda 350 binin üzerinde kişi yarışa katılarak 20,6 milyon Euro para toplandı. Bu miktar dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon sağladı.