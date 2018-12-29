İzmir’in statları yükseliyor Haberi

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- - Karşıyaka’daki stat inşaatı için yeniden ihale yapılacak İZMİR



- İzmir’de yapımı devam eden stat inşaatlarından Göztepe ve Alsancak’ta sorun olmadığını açıklayan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Karşıyaka’da yapımı duran stat inşaatının şu ana kadar yapılan bölümleri için 'İmar Barışı' kapsamında yapı kayıt belgesi alındığını, inşaatın kalan bölümü için ise yeniden ihaleye çıkılması gerektiğini söyledi.



Yıllardır stat sorunu yaşanan İzmir’de mutlu sona adım adım yaklaşılıyor. İzmir’e yapılacak statların için yıllardır çaba gösteren İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak’taki statların şehre çok uzun seneler spor alanı olarak hizmet ettiğini hatırlatarak, bu statların mevcut yerlerinde yenilenmelerine yönelik kulüplerin isteği bulunduğunu, devletin de buna duyarlılık göstermesinin çok önemli olduğunu söyledi.



2014’ün Ocak ayında Karşıyaka ve Göztepe’de bulunan statlarının ilk ihalelerinin yapıldığını hatırlatan Erten, “İlk ihalelerden sonra Göztepe inşaatı başlayamadı ama Karşıyaka’da 2015 yılında başlandı. Ancak bazı itirazlar ve davalar sonucunda inşaat temelleri bitmiş vaziyette yarım kaldı. Ardından Göztepe ve Alsancak’taki inşaatlar başladı.

Şimdi onlar gayet güzel ilerliyor ama Karşıyaka da hala biraz sorunumuz var” dedi.

Göztepe’deki stat inşaatında işlerin gayet iyi ilerlediğini dile getiren Erten, “Göztepe’deki inşaatta şu an tribünler yapılıyor. Bu sezona yetişmesi mümkün değil. Çünkü gerçekten çok kapsamlı ve Türkiye’de örneği olmayan bir stat inşaatı var orada” diye konuştu.

“İyileştirmeler nedeniyle süre uzadı, maliyet arttı” Alsancak’ta yapımı devam eden stat inşaatında birçok yenileme yapıldığını açıklayan Ali Erten, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tüm iyileştirme taleplerimizi kabul etti. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz. Projede yapılan iyileştirmeler ve geliştirmeler nedeniyle maliyetler yükseldi ve inşaat süresi de uzadı. Kale arkasına misafir taraftar tribünü inşaatına yeni onay alındı. Kale arkasına 800 kişilik misafir taraftar tribünü yapılacak. Birkaç haftaya kadar bu inşaat başlayacak. Daha önce tek katlı olan ön taraftaki bina 4 katlı hale getirildi ve stadın dört tarafı yükseltildi, böylece stadın bir kabuk içerisine alınması sağlandı” şeklinde konuştu.

“Karşıyaka’daki inşaat diğerlerine yetişebilir” Tarihi borç yüküyle 3 sezonda 2 kez küme düşüp Spor Toto 3. Lig'e gerileyen Karşıyaka’da ise 20 yıldır yapımı konuşulan yeni stat konusunda aylar süren çalışmalar sonucunda müjdeli bir haber geldiğini söyleyen İZVAK Başkanı Erten, İzmir’de ilk olarak Karşıyaka’daki stat inşaatının başladığını, buna rağmen yapılan itirazlar sonucu temelleri ve su basmanları yapılmış halde inşaatın durduğunu ifade etti.

İtiraz olmasın diye 2 kere imar planı değiştiğini anlatan Erten, “Son imar planı değişikliğinden sonra yine itirazlar oldu. Devlet şu ana kadar oraya 16 milyon TL para harcadı. Bunun heba edilmemesi gerekiyordu. İnşaat 3 yıldır yarım kalmış halde. İlk başlayan stat sona kaldı. Bu nedenle Karşıyaka Spor Kulübü’nün ciddi bir mağduriyeti de oluştu” dedi.

Karşıyaka’daki stat inşaatının yarım kalması nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübün büyük zarara uğradığını savunan Erten, “Bu stat çok önce bitseydi hem sportif hem de maddi gelirleri olacaktı. Son aylarda bir girişimimiz oldu. Kulüp yönetimiyle birlikte imar barışından faydalanmak için çalışma başlattık. Bugüne kadar yapılanların tescil edildiği yapı kayıt belgesini elde ettik. Bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yapılan kısımdan arda kalan inşaat için yeni ihale yapılması gerekiyor. Hızlı bir çalışmayla belki diğerleriyle aynı anda bitebilir” açıklamasında bulundu.

