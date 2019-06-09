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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İzlandalı vatandaştan Emre Belezoğlu'na çirkin hareket

İzlandalı vatandaştan Emre Belezoğlu'na çirkin hareket

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belezoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belezoğlu'na mikrofon gibi uzattı. Emre Belezoğlu'da şu açıklamalarda bulundu: ' Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum '

Pasaport Kontrolü İzlanda Uttu Trol 

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