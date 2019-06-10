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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzlanda, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

İzlanda, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan detaylar

- REYKJAVİK

Gard İzlanda Toplantı Rektör 


- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek olan İzlanda, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımızla karşı karşıya gelecek olan İzlanda, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda çalışan İzlanda'da sakatlıkları bulunan Birnir Bjarnason ve Johann Berg Gudmunsson, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenmandan önce Teknik Direktör Erik Hamsen, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, top kapma idmanıyla devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın basına kapalı bölümü ise taktik ağırlıklı geçti.
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