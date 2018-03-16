İzlanda, Dünya Kupası'nda giyeceği formaları tanıttı



- İzlanda, Dünya Kupası’nda giyeceği formaların tanıtımını ülkesinde çektiği ilginç videoyla tanıttı. Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na ilk kez katılacak olan İskandinav ülkesi İzlanda kupalarda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Selfoss ve Akureyri bölgelerinde çekilen tanıtım filminde taraftarların gerçekleştirdiği ‘Viking Alkışlaması’ sesleriyle çamaşır askısında olan formalar görücüye çıktı. İzlanda Dünya Kupası’nda D Grubu'nda Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.

