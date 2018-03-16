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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İzlanda, Dünya Kupası'nda giyeceği formaları tanıttı

İzlanda, Dünya Kupası'nda giyeceği formaları tanıttı

İzlanda Milli Takımı'nın forma tanıtımından görüntüler

İSTANBUL

İzlanda Tanıtım Filmi Forma Kışla 


- İzlanda, Dünya Kupası’nda giyeceği formaların tanıtımını ülkesinde çektiği ilginç videoyla tanıttı. Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na ilk kez katılacak olan İskandinav ülkesi İzlanda kupalarda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Selfoss ve Akureyri bölgelerinde çekilen tanıtım filminde taraftarların gerçekleştirdiği ‘Viking Alkışlaması’ sesleriyle çamaşır askısında olan formalar görücüye çıktı. İzlanda Dünya Kupası’nda D Grubu'nda Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.
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