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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
'İyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiş olduk' - AYDIN

'İyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiş olduk' - AYDIN

"İyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiş olduk" - AYDIN - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Umut Uysal'ın konuşması"İyi bir takım olduğumuzu herkese göstermiş olduk" - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal: - "Bir haftada üç maç yaptık. Üç maçta 3 - 0 gibi çok net skorla galip geldik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu artık bu ligdeki herkese göstermiş olduk"AYDIN (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Umut Uysal, bir haftada oynadıkları 3 maçı da kazandıklarını ve iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi.

Uysal, Mimar Sinan Spor Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Karayolları'nı 3 - 0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Diğer maçlarda aldıkları galibiyetlerin bu karşılaşmada anlam kazanması için Karayolları'nı yenmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Uysal, "Bir haftada üç maç yaptık. Üç maçta 3 - 0 gibi çok net skorla galip geldik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu artık bu ligdeki herkese göstermiş olduk. Önümüzdeki hafta Vakıfbank'la oynayacağız. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Onlara karşı da aynı iyi oyunla oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Umut Uysal, takım olarak her zaman iyi oynamaları gerektiğini oyuncularına anlattığını aktararak, şunları kaydetti:"Bunu yaptıktan sonra sonuç her zaman gelecektir. Bizim asıl mantalitemiz iyi oyun oynamak. Aydın halkına bu galibiyet serisini, mutlulukları yaşatmak istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk ama buna değdi. Lige nasıl başlamak istersiniz derseler her halde üçte üç derdik. Onu da yaptık."

Mantalite Basın Mensupları 

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