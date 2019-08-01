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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi Video

Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi Video

- Fernandes’in havalimanında karşılanması

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

Tezahür Tezahürat 


- Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli. Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes’le prensip anlaşmasına vardı. Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.
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