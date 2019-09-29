İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - KONYA
- İttifak Holding Konya spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Basın toplantısının düzenlendiğ salondan detaylar - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları - İttifak Holding Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig’in 5. haftasında, İttifak Holding Konya spor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında teknik direktörler açıklama yaptı.
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