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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - KONYA

İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - KONYA

- İttifak Holding Konya spor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Basın toplantısının düzenlendiğ salondan detaylar - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları - İttifak Holding Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig’in 5. haftasında, İttifak Holding Konya spor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında teknik direktörler açıklama yaptı.

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