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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

Ziyaretten detay görüntüler

- - Servet Yardımcı'dan İtalyanlara Şampiyonlar Ligi Finali bilgilendirmesi İSTANBUL

Ali İl Milli Takım İtalya İtalyan Basın Mensupları 


- Türk gazeteci Dündar Keşaplı önderliğinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'ne gelen İtalyan basın mensupları, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili bilgi aldı. Tesisleri inceleyen İtalyan gazeteciler hayranlıklarını ifade ettiler. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, İtalyan basın mensuplarına 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgilendirmede bulundu. Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Medipol Başakşehir ile bu akşam oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen İtalyan medya mensupları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finalin hazırlıkları hakkında İtalyan gazetecilere bilgi verdi. Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı ziyarette Corriere dello Sport'tan Guido D'Ubaldo, La Gazzetta dello Sport'tan Massimo Cecchini, Corriere della Sera'dan Luca Val D'isere, Il Messaggero'dan Ugo Trani, sportpress24.com'dan Stefano Ghezzi ve İtalya Spor Yazarları Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı yer aldı. Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop, ziyarete katılan medya mensuplarına Milli Takım forması hediye etti.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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