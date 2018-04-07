İtalya’da Afyonkarahisar zirvesi

-- teknik kontrollerden detaylar

-- Afyon'da 30 Ağustos-2 Eylül arası yapılacak dünya motokros şampiyonasının lansmanı, tanıtım filmi, değişik ülkelerden gelenlere lokum ve sucuk ikramı , TMF teknij asbaşkanı Nedim Mahmut Akülke ile röportaj

--Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo ile röportaj



- - Dünya Motosiklet Şampiyonası 30 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde Afyon’da yapılacak TRIESTE



- TMF, İtalya’nın Trento şehrinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hem Türkiye hem de Afyonkarahisar’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. Ayak yarışına 01-02 Eylül 2018 tarihlerinde ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar ile ilgili tanıtımlar devam ediyor. "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganı ile yola çıkan Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu, İtalya’nın Trento şehrinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hem Türkiye hem de Afyon’un tanıtımını gerçekleştirdi. Dünya Motokros Şampiyonası İtalya yarışı öncesi Türk organizasyon komitesi ile Dünya Motosiklet Federasyonu yetkilileri, takım yöneticileri, sporcular ve medya ile bir araya geldi. Tanıtıma Dünya Motosiklet Federasyonu Avrupa Başkanı Wolfgang Srb, Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo, Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hüseyin Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Vefa ve idareciler katıldı.

Türkiye yarışını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Youth Stream Başkanı Giuseppe Luongo, “Türkiye Motosiklet Federasyonu ile yaptığımız toplantılarda organizasyon olarak ne kadar hazır olduklarını bize ispatladılar. Afyon’daki yarış bu nedenle harika olacak. Türkiye çok büyük bir ülke. Motokros Türkiye’de giderek gelişiyor. Federasyon, yerel yönetim ve uluslararası organizasyon komitesi olarak ilk kez düzenlenecek bu görkemli yarışın sezonun en iyi mücadelesi olmasını bekliyoruz. Buradaki sunumda da gördük ki bu çok mümkün. Motor sporları tutkunları ve Türk seyirciler muhteşem bir yarış izleyecekler” dedi.

Mahmut Nedim Akülke: "En iyi organizasyonu yapacağız" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Nedim Mahmut Akülke, İhlas Haber Ajansı'nın



sorularını yanıtladı. Sekiz aylık tanıtım çalışmalarını İtalya'da sergilediklerini belirten Akülke, "Aslında Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımını yaparken de, bir taraftan Türkiye'nin tüm güzelliklerini İtalya'da hem yabancı mensuplara hem sporculara hem de takımlara izlettirdik. İnşallah Dünya Şampiyonası'nın Afyon ayağında da istediğimiz ilgiyi görürüz ve Türkiye'ye layık bir organizasyonla iyi bir ev sahipliği yapmış oluruz. Ki bugün onun izlenimlerini de gördük. Burada organizasyona ev sahipliği yapan firma da bizim kadar heyecanlı. Hatta sohbetimizde Afyon'daki Dünya Şampiyonası'nın bu senenin en güzel organizasyonuna aday olduğunu söyledi.



Biz bunu organizasyonu aldığımız günde de söyledik, Türkiye artık en iyi organizasyonları yapıyor, en iyi işleri yapıyor. Bundan sonra da en iyisini yapacağız. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye'ye layık işler yapmaya çalışıyoruz. Artık sporu sadece spor olarak değil, turizmin çok önemli bir ürünü haline getirmek istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destekleri var. İnanılmaz bir işbirliği var. İlk defa bir sportif organizasyonda herkes bir arada. Böyle bir güçle biz de Türkiye'de en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Afyonkarahisar mükemmel bir lokasyon" Dünya Motokros Şampiyonası için neden Afyon kentinin seçildiği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Akülke, "Bu sorunun cevabını sizler de gördünüz. Burada (İtalya) şehir merkezinden yarım saat uzaklıkta bir köyde Dünya Şampiyonası yapılıyor. Biz Türkiye'nin göbeğinde, iki saatte 30 milyon insanın gelebileceği ve 3 denize ulaşan, Anadolu’ya açılan bir kapımızda Dünya Şampiyonası yapıyoruz. Tabii içerideki dinamikler de çok önemli. Burada bir basın çadırı var. Ama bizim pistin yanındaki bir otelimizde basın odamız olacak. Basın mensupları otelden çıkıp, 100 metre sonra yarış alanına gidecekler. 10-12 tane 5 yıldızlı otel ve yürüyüş mesafesinde 15 bin yatak kapasitemiz var. İnanılmaz bir lokasyon. 36 ülkeden sporcu bekliyoruz, toplamda ise 80 iyi sporcu yarışacak" diyerek sözlerini noktaladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Spor Toto, Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek MXGP Of Turkey, canlı yayınlarla birlikte 802 milyondan fazla TV izleyicisine ulaşacak.

