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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç: “Bizim açımızdan zor olacak”

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç: “Bizim açımızdan zor olacak”

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç'in açıklamaları

- BÜKREŞ

Şampiyon İsviçre Rektör Basın Mensupları 


- EURO 2020’de Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek olan İsviçre’de Teknik Direktör Vladimir Petkoviç grup maçlarının kendileri açısından zor geçeceğini söyledi.

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te çekilen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup kuraları sonrasında Türkiye ile aynı grupta yer alan İsviçre’de Teknik Direktör Vladimir Petkoviç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok zor bir turnuva olacağını söyleyen Petkoviç, “Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum” ifadelerini kullandı. “Şenol Güneş’in iyi bir futbol anlayışı var” Kendisinin çok uzun zaman önce Türkiye’de görev yaptığını hatırlatan Vladimir Petkoviç, “Çok uzun zaman önce Türkiye’de görev yaptım. Samsunspor’u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş’i biliyorum. Kendisi Trabzonspor’un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş’ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var” diyerek sözlerini tamamladı.
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