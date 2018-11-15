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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsveçli golcü Guidetti'den Galatasaray'a övgü - STOCKHOLM

İsveçli golcü Guidetti'den Galatasaray'a övgü - STOCKHOLM

- John Guidetti'nin açıklaması - Albin Ekdal'ın açıklamasıİsveçli golcü Guidetti'den Galatasaray'a övgü - Alaves'in İsveçli golcü futbolcusu John Guidetti:"Galatasaray müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran, çok büyük ve harika bir kulüp. Elmander benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir"STOCKHOLM (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da Türkiye ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın oyuncularından John Guidetti, Galatasaray'ın kaliteli futbolculara sahip çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

İspanya ekibi Alaves'in golcü futbolcusu Guidetti, İsveç Milli Takımı'nın Türkiye ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmalar için başkent Stockholm'deki Friends Arena'da yaptığı antrenman sonrası açıklamada bulundu.Galatasaray'dan Johan Elmander aracılığıyla transfer teklifi alıp almadığına yönelik soruya cevap veren Guidetti, "Galatasaray müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran, çok büyük ve harika bir kulüp. Elmander ise müthiş ve becerikli bir oyuncuydu. Onun futboluna çok saygı duyanlardan biriydim. Ben transfer işi ile uğraşmıyorum. Bu işe menajerim bakıyor. Elmander, benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir." ifadelerini kullandı.Konya'da Türkiye ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Her iki ülke için de inanılmaz önemli bir maç. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.İsveç'in orta saha oyuncularından Albin Ekdal ise Türkiye maçına rövanşı almak için çıkacaklarını belirtti.
İlk maçı 3 - 2'lik skorla kötü bir şekilde kaybettiklerini hatırlatan Ekdal, "Çok iyi çalıştık ve maça konsantre olduk. Sakatlığım geçmiş durumda. Tüm antrenmanlara çıktım. Hocam görev verdiği takdirde Konya'daki maçta elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

İsveç İspanya Başkent 

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