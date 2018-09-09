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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
İsveç-Türkiye milli maçına doğru - STOCKHOLM Haberi

İsveç-Türkiye milli maçına doğru - STOCKHOLM Haberi

- İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andersson'un açıklaması - Antrenmandan detaylarİsveç - Türkiye milli maçına doğru - İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andersson:"Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz. Buna rağmen maçı kazanabilmeliyiz" - İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladıSTOCKHOLM (AA) - İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye'ye büyük saygı duyduklarını ancak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Andersson, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Deneyimli teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın geride kaldığını belirterek, "Bizim için artık yeni bir lig, yeni bir heyecan başlıyor. Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz. Buna rağmen maçı kazanabilmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Andreas Granqvist'in yüksek ateşi olduğu için son antrenmana katılmadığı bilgisini veren İsveçli teknik adam, maça yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi.Emil Forsberg ve Martin Olsson'un sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını hatırlatan Andersson, bir süredir sakatlığı devam eden Albin Ekdal'ın tamamen iyileştiğini kaydetti.
- Ekdal: "Kazanmak istiyoruz"İtalya'nın Sampdoria takımında forma giyen orta saha oyuncusu Albin Ekdal ise son maçlarında Türkiye'ye karşı kaybettiklerini belirterek, "Türkiye çok sayıda başarıya imza atmış bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. Ama bu maçı kazanmak istiyoruz.'' diye konuştu.
Sakatlığının tamamen geçtiğini aktaran Ekdal, teknik direktör Andersson'un görev vermesi halinde sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini ifade etti.
Öte yandan İsveç Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını teknik direktör Janne Andersson yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena'da yaptığı çalışmayla tamamladı.Antrenmana ısınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan İsveçli futbolcuların basına kapalı bölümde Türkiye maçının taktiği üzerinde durduğu öğrenildi.

Milli Takım Teknik Direktör Milli Maç Basın Mensupları Yüksek Ateş 

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