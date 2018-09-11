İsveç - Türkiye maçının ardından - STOCKHOLM

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları - İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un açıklamalarıİsveç - Türkiye maçı - İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson: - "Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi"STOCKHOLM (AA) - İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, "Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi." dedi. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında sahasında Türkiye'ye 3 - 2 yenilen İsveç'in Teknik Direktörü Janne Andersson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.İsveçli çalıştırıcı, "Aslında evimizde başarılı bir sonuç almak isterdik. Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi. Türkiye 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladı ve isteğini aldı." değerlendirmesini yaptı.Andersson, 2 - 0 öne geçtiklerinde 3. golü de atıp büyük bir avantaj elde edebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
Bu süreçte yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini anlatan Andersson, "Türkler yakaladıkları pozisyonları affetmedi. Biz Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok yorgunduk. Türkler kupada oynamadığı için daha hazır ve dinçti." diye konuştu. - Teknik Direktör Mircea Lucescu: - ''Bu takım geleceğin takımı. Bu takıma güvenmeliyiz. İyi oynadık ve kazandık''STOCKHOLM (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ''Bu takım geleceğin takımı. Bu takıma güvenmeliyiz. İyi oynadık ve bugün kazandık'' dedi. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3 - 2 yenen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.İsveç'in Rusya maçının devamı olduğunu söyleyen Romen çalıştırıcı, ''Rusya, İran, Tunus maçının devamı İsveç maçıydı. İyi oynadık ve kazandık bu takıma güvenmeliyiz'' ifadesini kullandı.Bu maçı kaybedebileceklerini de belirten Lucescu, ''Rusya maçında yüzde 70 top bizde kaldı. Bu maçta da yüzde 63. Bu maçı kaybedebilirdik. Rakibimizi domine ettik. Sonuçta önemli bizim için. Artık bu sonuçların devamının gelmesi lazım. Bundan sonra da sonuçların pozitif olması için elimizden geleni yapacağız.'' dedi. Oyuncu değişikliği hakkında da konuşan Lucescu, ''Oyuncuların sahaya ne zaman gireceğini benden daha iyi kimse bilemez. onlarla gece gündüz beraber olan benim. Kimse benim ne düşündüğümü bilemez. Emre Akbaba'nın Trabzon'da 4 - 0 yenildikleri maçtaki performansına baksaydım, o zaman almamam gerekirdi." diye konuştu.