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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İsveç'te çeyrek final sevinci- STOCKHOLM

İsveç'te çeyrek final sevinci- STOCKHOLM

- 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'in çeyrek finale yükselmesi, başkent Stockholm'de coşkuyla kutlandı.İsveç'te çeyrek final sevinci - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'in çeyrek finale yükselmesi, başkent Stockholm'de coşkuyla kutlandıSTOCKHOLM (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'in çeyrek finale yükselmesi, başkent Stockholm'de coşkuyla kutlandı.İsveç'in, son 16 turunda İsviçre'yi 1 - 0 yenerek çeyrek finale yükselmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Stockholm'de bulunan Tele 2 Arena Stadı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen 15 bin İsveçli futbolsever, karşılaşma sonunda birbirlerine sarılarak galibiyet sevincini paylaştı.Başta Stockholm'ün Segel Torg Meydanı olmak üzere ünlü cadde ve meydanları dolduran İsveçliler, sevinç gösterilerinde bulundu.İsveç'in diğer büyük kentleri Göteborg ve Malmö'de de binlerce İsveçli, çeyrek final sevinci yaşadı. Göteborg'un Ulevi Stadı'nda maçı izleyen 10 bin kişi, 1 - 0'lık galibiyetin ardından sokaklarda kutlama yapmaya devam etti. Malmö'nün ünlü Halk Parkı'nda toplanan binlerce sporsever de maçın ardından tezahüratlarla milli takımlarına destek verdi.

Milli Takım Tezahür Tezahürat İsviçre Çeyrek Final 

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