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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İsveç halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı

İsveç halkı Jimmy Durmaz'a sahip çıktı

Meydanda toplanan İsveçliler

Protesto İsveç Irkçılık Irkçı Saldırı Saldırı 

-Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt röp.
-Detaylar

- STOCKHOLM

- İsveç-Almanya maçı sonrası ırkçı saldırılara hedef olan Jimmy Durmaz'a, İsveç halkı sahip çıktı. Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, İsveç - Almanya maçının son 15 saniyesinde yaptığı faulle İsveçli taraftarların ırkçı saldırılarına hedef olmuştu. Bugün Stockholm'ün merkezi Kungstragarden'de yapılan gösteride İsveç halkı, Jimmy Durmaz'ın arkasında olduğunu gösterdi. 2 bin kişinin katıldığı protestoda ırkçılık lanetlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da Jimmy Durmaz'a destek için gösteri yerine geldi. Büyükelçi Emre Yunt, Jimmy Durmaz'ın ailesi ile görüştükten sonra İHA mikrofonlarına şunları söyledi: “Yedi ay önce Stockholm'de göreve başladım. Beni ilk ziyaret eden vatandaşlarımız arasında İsveç Milli Takım oyuncusu Jimmy Durmaz da vardı. Kendisini tanımaktan çok memnun olmuştum. İsveç Milli Takımı’nın Almanya ile yaptığı maçtan sonra Jimmy'nin üzerine çok haksız bir şekilde yüklenilmesi çok kötü bir şeydir. 11 kişinin oynadığı maçta bir kişiye fatura edilmesi kabul edilemez. Irkçı saldırılara maruz bırakılması bizi çok üzdü. Ancak İsveç halkının çoğunluğu Jimmy'e destek verdi. Binlerce kişi buraya geldi. Biraz önce Jimmy'nin babası annesi ve kardeşi ile görüştüm. Bu sportif bir olaydır. Vatandaşımıza yapılan böyle ırkçı bir saldırıyı kabul edemeyiz."
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