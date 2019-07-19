İstemeyerek başladığı karatede dünyayı dize getirmek istiyor

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-ısınma hareketleri,

-Esra Karabağ röp,

-Anne Nazlı Fıstıkçı röp,



- - Beş yaşında başladığı karatede elliden fazla madalya kazandı GAZİANTEP



- Annesinin ısrarıyla 5 yaşında istemeyerek de olsa karate kursuna yazılan 20 yaşındaki Esra Karabağ, 15 yılda aralarında Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının da bulunduğu 50’nin üzerinde madalya kazandı. Şimdilerde ise Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Karabağ, tüm rakiplerini dize getirerek altın madalyayı kazanmak istiyor. Beş yaşındayken annesi Nazlı Fıstıkçı’nın kendisini koruması gerektiği düşüncesiyle istemeyerek de olsa karateye başlayan Esra Karabağ, bu spor dalında zamanla pek çok Türkiye ve Balkan şampiyonluğu elde etti. Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi’nde eğitim hayatına devam eden 20 yaşındaki Esra Karabağ’ın annesinin ısrarıyla başladığı karate sporunda elde ettiği başarılarla ellinin üzerinde madalyası bulunuyor. Rakiplerini bir bir dize getiren Esra, şimdi ise dünyaya meydan okuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyepsor’un lisanslı sporcusu olan Esra Karabağ, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Dünya Şampiyonası seçmelerine de katılmaya hak kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. 20 yaşındaki genç sporcu, seçmelerde başarılı olması durumunda ise Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. "Karateye annemin isteğiyle kendimi korumak için başladım" Karateye annesinin isteğiyle kendisini korumak için başladığını söyleyen Esra Karabağ, "Karateye beş yaşında annemin katkısı ve isteğiyle kendimi korumak için başladım. Daha önce ablam da bu sporu yapıyordu. Ben de annemin isteğiyle istemeyerek de olsa başladım. Annem de kendimizi savunabilmemiz için bu sporu yapmamızı istiyordu, o yüzden o zamanlar beni de ablamı da karate kursuna yazdırma kararı almıştı. İlk başlarda istemeden başlasam da sonrasında elde ettiğim başarılarla karateye bağlandım diyebilirim" şeklinde konuştu.

Çok sayıda şampiyonluğu ile dikkat çekiyor Karatede pek çok başarı elde ettiğini ve ellinin üzerinde madalya kazandığını da açıklayan Karabağ, "Beş yaşında başladığım karatede ilk kez 12 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. Bunun dışında pek çok şampiyonluğum var. Yani toplam ellinin üzerinde madalyam var diyebilirim. Bu başarılarımın arasında 2011 yılından beri elde ettiğim Türkiye şampiyonlukları ve Balkan şampiyonluklarım var. Bu şampiyonluklarla önümüzdeki süreçte yapılacak olan Dünya Şampiyonası seçmelerine de katılmaya hak kazandım. Umarım orada da başarılı olarak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. "En büyük destekçim Annem" Yaptığı sporda en büyük destekçisinin de annesi olduğunu vurgulayan Karabağ, "Yani aslında çok zor bir spor yapsam da annemin bana bu konuda çok büyük bir katkısı var. Beni çok iyi motive ediyor. Bazen bir tek sözü bile bir maçı kazanmamı sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

Anne Nazlı Fıstıkçı: "Başarılarından ötürü gururlu ve mutluyum" Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Anne Nazlı Fıstıkçı ise, "Kızımın başarılarından ötürü gururlu ve mutluyum. Tüm gençlere yanlış yerlerle yanlış işlerle vakit geçirmek yerine spora yoğunlaşmalarını öneriyorum. Kızımı da evde içine kapanık oturması yerine spora yönlendirdim ve beş yaşında götürüp karate kursuna yazdırdım. Bunun pek çok da zorluğu vardı. Yani spora yetiştirme, maçlara hazırlama çabaları ve daha pek çok şey var ama bunlar güzel yorgunluklardı. Yani tekrar geri dönme şansım olsa yine yaparım aynısını" diye konuştu.



