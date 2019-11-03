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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Maratonu’nda halk koşusu tamamlandı Haberi

İstanbul Maratonu’nda halk koşusu tamamlandı Haberi

Halk koşusundan detaylar

- İSTANBUL

Maraton 


- Bu yıl 41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği halk koşusu, Vodafone Park’ın önünde bulunan finiş noktasında tamamlandı. Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı halk koşusu Vodafone Park’ın önünde bulunan finiş noktası ile noktalandı. Renkli görüntülere sahne olan halk koşusunda parkuru tamamlayan atletler, finişte bulunan stantlarda derecelerini kaşelettirdi.
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