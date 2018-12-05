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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsmet Taşdemir: 'Performanstan memnunum'

İsmet Taşdemir: 'Performanstan memnunum'

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in açıklamaları

- Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Performanstan memnunum" İSTANBUL

Forma Rektör 


- Ümraniyespor Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 1461 Trabzon maçının ardından oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında evinde 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Maçın zor geçtiğini söyleyen Taşdemir, "Rakip de iyi takımdı. Seri başı olmayan bir takımla oynadık. Ancak mücadele gücü ve oyun anlayışı iyi bir ekiple karşılaştık. Diri bir ekip, daha önce de kendilerini takip etmiştik. Hava şartları da ağırdı. Takımım iyi oyun ortaya koydu. Oyuncularımın performansından memnunum. İlk maçtan bu sonuçla ayrıldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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