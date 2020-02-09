Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İsmet Taşdemir: 'Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım'

İsmet Taşdemir: 'Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım'

İsmet Taşdemirin açıklamaları

- İsmet Taşdemir: "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde 55-60 dakika çok iyi oynadık. Bursaspor dan çok daha fazla üretkendik. Ama 2-1'den sonra oyunu koparacakken maalesef Alper hoca devreye girdi. 3-1 olmasını engelledi. Akabinde dönüşte golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Oyun koptu. 3-1 olup daha faklı bir oyun oynayacakken 2-2'ye geldi. Çok üzgünüm mağlup olduk. Ama artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittikçe hiçbir şey değişmez hep devam eder" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Aslan Kasımpaşa Deplasmanında Rahat Kazandı!Aslan Kasımpaşa Deplasmanında Rahat Kazandı!
Fenerbahçe Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe Alanyaspor Maçından Kareler
Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!
Galatasaray Alanyaspora Yenildi!Galatasaray Alanyaspora Yenildi!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı