Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
İsmet Taşdemir: “2 penaltı pozisyonumuz es geçildi”

İsmet Taşdemir: “2 penaltı pozisyonumuz es geçildi”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Umutlu 


- Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşısında 2 penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyledi.

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, oyun olarak güzel bir 90 dakika geçirdiklerini ifade ederek, “Bizim için skor açısından kötü, oyun açısından sağlıklı bir oyun oldu. Özellikle play-off mücadelesi veren rakibe karşı evinde sadece penaltı golü ile yenilmek bizi üzdü. Bayağı pozisyona girdik. Geçen hafta evimizde oynadığımız maçta bile bu kadar gidememiştik. 2 tane net penaltı pozisyonumuz vardı ama es geçildi. Umuyoruz ki Direnç hoca doğru karar vermiştir. Yanlış karar olduğunu görürsek bu bizi biraz daha fazla üzecek. Çocuklarımı kutluyorum. Keyif veren bir oyun oynadılar. Bu açıdan umutluyuz” açıklamasını yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Kartal Son Dakikada GüldüKartal Son Dakikada Güldü
Aslan'dan Soğukkanlı GalibiyetAslan'dan Soğukkanlı Galibiyet
Fenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı GeçtiFenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı Geçti
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı