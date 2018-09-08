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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı - ÇANAKKALE

İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı - ÇANAKKALE

- Cenaze töreninden detaylar - TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile röportaj - Cenaze namazının kılınması İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı - Türk basketbolun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi, Çanakkale 'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde defnedildi - TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: - "İsmet ağabey gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde, sonrasında da Türk sporu, basketbolu için 7 - 24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır"ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde toprağa verildi.
İsmet Badem'in cenazesi, önce yaz aylarını geçirdiği Seddülbahir köyündeki evinin önüne getirildi.
Burada anı defteri açıldı, helallik alındı. Badem'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem ise taziyeleri kabul etti.Seddülbahir Köyü Camisi'ndeki törene, Badem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üs Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Aydın Örs, Harun Erdenay ile çok sayıda motosiklet derneği üyesi ve basketbol yorumcusu katıldı.
Badem'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - "Ona ne kadar teşekkür etsek azdır"TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, basketbol camiasının acı bir gün yaşadığını söyledi.

İsmet Badem'in Türk basketbolu için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:"Bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabii ki sizi üzüyor. İsmet ağabey gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde, sonrasında da Türk sporu, basketbolu için 7 - 24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyahat eden, okullara, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli neşeli bir insandı. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan bir insandı. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum." - OlayEski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle 6 Eylül'de Biga - Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilmiş, motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Trafik Kazası Köy Mezarlığı Akkale Basketbol Direksiyon 

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