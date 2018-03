İsmail Kartal: “Önümüzde 6 tane final maçımız var”

- Spor Toto Süper 1. Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü Eskişehirspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik” dedi.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriye 6 tane final gibi maçının kaldığını söyledi.



Kartal, “İstanbulspor karşılaşmasından bu güne kadar oyuncularımıza çok coşkulu bir taraftarın olacağını bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Biz sabırlı ve disiplinli oynayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti her zaman her yerde bizi destekleyen taraftara hediye ediyoruz. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Zirve yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.