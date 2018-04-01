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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İsmail Kartal hakeme yüklendi

İsmail Kartal hakeme yüklendi

-İsmail Kartal açıklama

- - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal:- “Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir çalışma yapıyor” DENİZLİ

Sarı Kart Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-1 kaybettikleri Denizlispor maçı sonrası karşılaşmanın hakemine yüklenerek “Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir çalışma yapıyor” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığını Denizlispor’a 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kartal, takım aleyhine verilen penaltı ve kırmızı kartın haksız olduğunu savundu. Kartal, çok sayıda pozisyonlar üretmelerine rağmen sonuç itibari ile kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir çalışma yapıyor. Hafta içinde kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır. Biz de kalan 5 maçımızı kazanıp şampiyonluk yarışından kopmadan sonuna kadar yarışın içinde olmaya çalışacağız ve inşallah bunu da başarırız. Sonuçta burada kaybettik önümüze bakıyoruz herkes, hepimiz bundan ders çıkaracağız” dedi.
Kartal gazetecilerin maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas’ın yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kalması sonra protokol tribününde yaşanan olaylarla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Haksız yere bir oyuncunuz atılıyor. Televizyonda gördük kırmızı kartlık bir durum yok orada. Hadi penaltı verdin aleyhimize olabilir hakemin tercihidir, ama bizim lehimize de 3 tane var. 2-0 iken skor eli açık vermiyorsun. Senin balkanın ve yönetiminde burada olaylar olmuş ama kim olmuş ve ne olmuş? Bilmiyorum. Varsa bilmiyorum, neyse herkes gerekeni federasyondan alır. Ben çok fazla tribünlere bakmadım ben sahanın içini anlatıyorum. Sahanın içindeki olaylarla ilgili yönetimiz gerekli açıklamaları yapacak. Yani keşke bu olaylar olmasaydı.”
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