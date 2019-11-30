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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İsmail Kartal: “Doğru zamanda, doğru oynadık”

İsmail Kartal: “Doğru zamanda, doğru oynadık”

- İsmail Kartal açıklama

- RİZE

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- Süper Lig’in 13. haftasında evinde Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, doğru zamanda doğru oynadıklarını ve ardından galibiyetin geldiğini ifade etti.
Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor’u evinde 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Çok iyi toparlandık. Bu kadar eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Biz bu maça çok iyi hazırlandık. İyi sonuçlar alacağımızı kafamızda planlamıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Oyun disiplinden kopmadık. Zaman zaman topu bilerek Konyaspor’a bıraktık. Ne yapacaklarını ölçmek için. Doğru zamanda, doğru oynadık. Yan Sasse’yi oyuna aldıktan sonra rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Kazanmasını bildik. Bu 3 puanı hep birlikte kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aykut hoca ile futbolculuk hayatında birlikte oldum. Aynı durumda bugün ben de olabilirdim. Biz futbol adamları maalesef bıçak sırtında iş yapıyoruz. Her türlü kendisine kefilim. Ona başarılar diliyorum” dedi.

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