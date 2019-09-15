Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İsmail Kartal: 'Çok fazla pozisyon vermedik'

İsmail Kartal: 'Çok fazla pozisyon vermedik'

İsmail Kartal'ın açıklamaları

- İsmail Kartal: "Çok fazla pozisyon vermedik' RİZE

Uttu Rektör Basın Mensupları 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe beraberliğinin ardından, "Çok fazla pozisyon vermedik. Bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan Teknik Direktör İsmail Kartal, rakiplerinin 1 puan için Rize'ye geldiğini belirterek, “Geçtiğimiz haftanın moraliyle kendi evimizde kazanmak için hazırlanmıştık. İlk yarı birkaç tane pozisyonumuz vardı. Rakip takım oyunu soğuttu. Bir türlü tempomuzu yükseltemedik. İkinci devre biraz daha 3. bölgede top tutup pozisyon üretmeye çalışıyorduk. Göztepe buraya 1 puanı hedefleyip gelmiş, atabilirse 1 gol atabilip gitmeyi hedefliyordu. Çok fazla pozisyon vermedik, bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Basketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli OlduBasketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oldu
5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in
Galatasaray - Kasımpaşa Maçından KarelerGalatasaray - Kasımpaşa Maçından Kareler
Moldova - Türkiye Maçından KarelerMoldova - Türkiye Maçından Kareler
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı