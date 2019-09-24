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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İsmail Kartal: ”Başakşehir’e puanlar için gideceğiz”

İsmail Kartal: ”Başakşehir’e puanlar için gideceğiz”

Çaykur Rizepor teknik direktörü İsmail Kartal röportaj

- - ”El Kebir sakatlanmasaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık” RİZE

Bild Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 


- Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir’e konuk olacak Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kartal, Başakşehir’e karşı oynayacaklarını maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini belirtti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kartal, "Geçen hafta iyi çalışmıştık iyi hazırlanmıştık, iki kere gelip gol attılar. Ondan sonra biz maçı çevirmek için iyi mücadele ettik olmadı. Artık bu geride kaldı futbolda malum böyle maçlar var. Tabii ki üzgünüz kendi evimizde kazanmak isterdik artık cuma günü bir Başakşehir maçı var. Ligin bence kadro olarak baktığımızda en geniş kadrosu ve de kariyer olarak baktığımızda belki de Türkiye Süper Lig’inde en kariyerli oyuncuları bugün Başakşehir’de, biz de Çaykur Rizespor olarak bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Puan veya puanlar almak için İstanbul’a yarın gidiyoruz" dedi.
Vadat Muriç’in yerini doldurmanın kolay olmadığını dile getiren Kartal, ”Vedat Muriç’in yerini doldurmayı herkes bekliyor ama bir Vedat Muriç gibi oyuncuyu bulmak zor. Bugün Fenerbahçe bizden alabildi. Bulmak kolay mı? Değil. Bu tip oyuncuları alıp getirme kolay mı? oda kolay değil. Bizim en büyük şansızlığımız El Kabir’in ayağının kırılması oldu. Bugün bir El Kabir olsa belki de bunların hiçbirini konuşmayacaktık. Futbolcuların bireysel olarak yeteneklerini özelliklerini bilmek tanımak onlarla çalışmak zaman geçirmek bir avantajdır sizin için ama sonuçta biz de bu ülkede antrenörlük yapıyoruz Başakşehir takımındaki oyuncuların bireysel özelliklerini biz de yakından biliyoruz her ne kadar birlikte çalışmasak da her hafta birbirimizi takip ediyoruz herkes birbirinin analizini yapıyor. Biz de onların takımındaki oyuncularını Okan hoca kadar tanıyoruz” dedi.

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