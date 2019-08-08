İsmail Kartal: '3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz' - RİZE
İsmail Kartal: "3 - 4 oyuncu daha almayı planlıyoruz" - RİZE - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamasıRİZE - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 - 4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi.
Kartal, Rize 'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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