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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası - ANTALYA

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası - ANTALYA

- İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası - Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu dışı - Sporcuların mücadelesinden ve izleyicilerden detaylar İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası - Antalya 'da düzenlenen organizasyonda ikinci gün mücadeleleri gerçekleştiriliyorANTALYA (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya 'da sürüyor.Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.İkinci gün mücadelelerinin gerçekleştirildiği turnuvada Türkiye'yi, 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, akşam saatlerinde yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.

Nani 

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